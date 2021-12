Renato Sanches lancia un messaggio al Milan: le parole fanno sognare i tifosi rossoneri

Con l’imminente arrivo dell’inizio del calciomercato invernale, Maldini e Massara iniziano a studiare i primi colpi in prospettiva per rinforzare la rosa.

Uno dei nomi più insistenti degli ultimi giorni è quello di Renato Sanches, centrocampista centrale del Lille, che andrebbe a rinforzare la mediana in caso di partenza di Kessiè.

Il portoghese stesso, in un’intervista a L’Equipe, ha parlato del suo futuro e di un possibile trasferimento.

Ecco le sue dichiarazioni:

“Chi è interessato a me? Forse Milan e Arsenal. Ho parlato con il mio agente. So quali club mi stanno chiamando e quali no, ma non posso dirlo. So di essere pronto. Se arrivasse un’offerta potrei partire“.