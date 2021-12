Secondo quanto riportato dal Corriere dello sport, il Milan ha ufficializzato la proposta di rinnovo del contratto per Alessio Romagnoli.

Il capitano del Milan attualmente guadagna più di 6 milioni all’anno, grazie all’accordo firmato nel 2018. All’epoca il suo procuratore era Sergio Berti. Oggi il Milan deve invece trattare con Mino Raiola.

Rinnovo Romagnoli

Secondo il quotidiano il Milan avrebbe offerto al calciatore un rinnovo al ribasso, dimezzandone l’ingaggio a 3 milioni netti a stagione.

Romagnoli al momento non avrebbe ancora risposto, con i dirigenti milanisti che restano in attesa. Ma questo silenzio è preoccupante, oltre a Kessiè il Milan adesso rischia di perdere un altro giocatore a parametro zero a giugno.