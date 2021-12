Ritorno di fiamma: Maldini mette nel mirino l’attaccante brasiliano!

Manca poco al termine del girone d’andata di Serie A e, come di consueto, la società rossonera tirerà le somme per effettuare un primo bilancio stagionale.

Le prime difficoltà si sono intraviste nel momento in cui la squadra è stata martoriata dagli infortuni: da Giroud a Kjaer, passando per il rebus Rebic.

A tal proposito, Maldini e Massara sarebbero già in azione per regalare qualche colpo low cost a Pioli per garantirgli delle alternative di gioco.

Alternative che sembrano mancare sulla trequarti: il rinforzo, allora, arriva da Lisbona, sponda Benfica.

Everton, Milan, Benfica

Si tratta di Everton, esterno offensivo brasiliano che sarebbe scontento in Portogallo a causa dello scarso minutaggio, e potrebbe partire da gennaio per circa 18 milioni di euro.

Il Milan, secondo quanto riferito da alcuni media portoghesi, sarebbe da tempo sulle sue tracce per la duttilità tattica che fornirebbe agli schemi rossoneri.

Tuttavia, non è da escludere un duello di mercato con il Borussia Dortmund e con l’Everton di Benitez che lo vorrebbero fortemente.