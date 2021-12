Sabatini non ha dubbi: “Maldini e Massara hanno fatto un colpo spettacolare!”

Walter Sabatini, ex dirigente tra le altre di Inter, Roma e Palermo, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport in cui parla anche riguardo il Milan. In particolare si è soffermato sul lavoro dei suoi colleghi, Paolo Maldini e Frederic Massara.

Sabatini ha vivamente elogiato il lavoro dell’area tecnica rossonera, specie per un colpo fatto proprio negli ultimi giorni del mercato estivo. Si tratta di Junior Messias, trequartista brasiliano dall’ormai arcinota storia, partita dagli amatori e arrivata sino alla Champions League.

Queste le parole del dirigente:

“Massara e Maldini stanno lavorando benissimo. Un colpo a sorpresa? Pensando alla mia visione del calcio e alla mia spregiudicatezza, dico Messias. Serve del coraggio a prendere un 30enne partito dagli amatori e portarlo a San Siro. Colpo spettacolare”.