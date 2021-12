Shevchenko a Sky: “Abbiamo provato a fare la partita. Il Milan? Ecco la mia sensazione”

Andriy Shevchenko ha parlato ai microfoni di SkySport per analizzare la sconfitta del suo Genoa contro il Milan: “Abbiamo tanti giocatori fuori per infortunio. Vediamo dopo questa partita le condizioni di Rovella sperando non sia nulla di grave. Oggi abbiamo provato a fare la prestazione ma contro una grande squadra è sempre difficile, specie quando i campioni ti risolvono la partita”

Sul “suo” Milan, oggi avversario: “Abbiamo studiato gli avversari e abbiamo provato a metterli in difficoltà. Abbiamo creato qualche occasione ma il Milan è una squadra forte e nonostante i giocatori infortunati hanno tanti calciatori di classe. Quando ti fanno gol subito, ti taglia le gambe. Andare sotto 1-0 è difficile e anche il gol a fine primo tempo ha penalizzato tanto. Non è stato facile”.

Che gara è stata: “Sassuolo e Fiorentina stavano facendo bene e noi abbiamo provato a emulare la loro partita ma non ci siamo riusciti. Quando ti pressano o quando fanno salire la squadra con Ibrahimovic non è facile. Hanno giocatori veloci e ci hanno creato difficoltà”.