Randal Kolo Muani al 99% non indosserà la maglia rossonera nei prossimi mesi. L’incontro avvenuto qualche giorno fa a Casa Milan aveva dato l’impressione che le parti fossero molto vicine ma in realtà pare che la giovane promessa del Nantes abbia trovato l’accordo per il trasferimento all’Eintracht Francoforte.

Randal Kolo Muani, Nantes. Milan

La giovane stella francese è da tempo nei radar della dirigenza rossonera che lo segue ormai da diversi mesi. Le sue doti tecniche e la duttilità di gioco lo rendono un profilo molto interessante.

Dalla Germania però arrivano conferme sul suo futuro: l’attaccante 23enne è pronto a firmare un contratto quinquennale con l’Eintracht. Dunque il colpo Muani è ormai sfumato.