Tonali cambia scuderia: l’agente è lo stesso di due compagni!

Come rivelato da Nicolò Schira tramite Twitter, Sandro Tonali, centrocampista del Milan e capitano della nazionale italiana Under 21, non sarà più gestito da Beppe Bozzo, ormai suo ex agente.

A curare gli interessi del giovane rossonero, infatti, sarà Beppe Riso, procuratore di tanti calciatori appartenenti alla Serie A, come ad esempio Gianluca Mancini, Bryan Cristante e Matteo Pessina, ma anche di due giovani talenti del Milan: Pietro Pellegri e Daniel Maldini.

Qui di seguito il tweet di Nicolò Schira:

Ora è ufficiale! Sandro #Tonali cambia agente ed entra nella scuderia di Beppe Riso. Tutto confermato dallo scorso 8 settembre! #calciomercato #ACMilan

👇🏻👇🏻👇🏻 pic.twitter.com/UVfzAUvFHK — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 20, 2021