Udinese-Milan, Pioli esclude Kessie per due motivi!

Il febbricitante Stefano Pioli (dovrebbe comunque sedersi in panchina questa sera) durante la rifinitura di ieri ha alternato tre centrocampisti in mediana e presumibilmente saranno loro a giocarsi una maglia da titolare per la sfida di questa sera contro l’Udinese: Tonali, Bennacer e Bakayoko.

Franck Kessie dunque si accomoderà in panchina, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, non hanno infatti convinto le sue ultime prestazioni sia in campionato sia in Europa. A pesare sul giudizio delle prestazioni dell’ivoriano è soprattutto la facilità con cui si è fatto saltare da Chamberlain sul primo gol del Liverpool. In quella che poi si è rivelata essere l’ultima sfida europea del Milan per questa stagione.

A non migliorare la situazione c’è anche la questione del rinnovo di contratto. Il centrocampista infatti andrà in scadenza e non vuole abbassare la sua richiesta: 8 milioni, contro i 6,5 offerti dal Club rossonero.

Solo il campo ci dirà se questa panchina farà bene al centrocampista e se una volta tornato in campo riuscirà a tornare ad esprimersi sui livelli della scorsa stagione. Oppure se continuerà il processo di involuzione visto in questo primo scorcio di campionato.