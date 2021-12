Verso Udinese-Milan: Pioli pronto a cambiarne tre

Il Milan è chiamato a rialzarsi dopo la sconfitta in Champions contro il Liverpool. Domani sera, alla Dacia Arena, la squadra di Pioli sarà ospite dell’Udinese, con l’obiettivo di confermare il primato in classifica.

Pioli, Milan, formazione

Stando a quanto riporta Manuele Baiocchini, inviato di Sky Sport, Pioli è pronto ad alcuni cambi di formazione. Le certezze saranno, nuovamente Maignan e Ibrahimovic, mentre sulla fascia destra Florenzi potrebbe far riposare Kalulu. In mezzo è ballottaggio Kessiè–Tonali per affiancare Bennacer, mentre davanti torna dal primo minuti Saelemaekers, con Krunic, Diaz e Messias a giocarsi le altre due maglie.

Questa la probabile formazione:

Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Messias, Diaz, Saelemaekers; Ibrahimovic.