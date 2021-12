ULTIM’ORA- Kjaer, pessime notizie: il comunicato del Milan

Purtroppo è arrivata la notizia che in molti temevano: ricostruzione del crociato anteriore per Simon Kjaer. I tempi di recupero sono stimabili in sei mesi, ma dipende da molti fattori. Il comunicato del Milan:

Kjaer Infortunio Recupero

AC Milan comunica che nella giornata odierna, Simon Kjær è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la reinserzione del legamento collaterale mediale. L’intervento, effettuato presso la Clinica La Madonnina, è perfettamente riuscito ed è stato eseguito dal Dr. Roberto Pozzoni con l’apporto dell’équipe del CTS (Centro di Traumatologia dello Sport) del Galeazzi alla presenza del Responsabile sanitario del Club, Stefano Mazzoni. Kjær sta bene ed è motivato ad iniziare da subito il percorso riabilitativo. I tempi di recupero sono stimabili in 6 mesi.