ULTIM’ORA – Novità Theo Hernandez: le sue condizioni

Non sono ottime le notizie che giungono direttamente da Sky: Theo Hernandez, infatti, non si è allenato con il resto della squadra a causa di qualche linea di febbre.

Il terzino del Milan, che sembrava recuperato, dopo l’influenza dei giorni scorsi, è ancora in dubbio per la sfida di domani contro il Napoli. Secondo l’emittente, però, in casa Milan c’è ottimismo: i rossoneri stanno preservando il francese per averlo al meglio nel big match di domani. La sua presenza non dovrebbe essere in dubbio.

Le sue condizioni saranno, tuttavia, più chiare a breve. Pioli, infatti, parlerà in conferenza alle 14.15.