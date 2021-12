Un giocatore della Roma potrebbe recuperare per il Milan!

Vittoria contro l’Empoli e sosta meritata per il Milan di Stefano Pioli che ha concluso il girone d’andata a quota 41 punti, con 1 punto in meno rispetto alla scorsa stagione.

Il 6 gennaio si torna subito in campo, dove i rossoneri affronteranno la Roma di José Mourinho a San Siro.

La squadra giallorossa ha perso per infortunio Tammy Abraham nella gara giocata ieri contro la Sampdoria. Secondo quanto scrive il Corriere di Roma, l’attaccante inglese sosterrà delle visite alla caviglia in questi giorni. La speranza in casa giallorossa è quello di recuperarlo per il Milan