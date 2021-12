Verso Milan-Napoli, a rischio la presenza di un altro titolare

Non termina ancora il periodo sfortunato per il Milan. Dopo Theo Hernandez, anche capitan Alessio Romagnoli ha accusato qualche linea di febbre tant’è che oggi non si è allenato a Milanello. Adesso la lista degli indisponibili si allarga, nella speranza di poter riavere Rafael Leao a disposizione mercoledì contro l’Empoli.

Romagnoli, Getty

Pioli costretto a schierare una difesa un po’ insolita dovuta alle tante assenze: dal 1′ dovrebbero partire Florenzi, Tomori, Gabbia e Ballo-Touré.

Più avanti confermata la coppia di centrocampo Kessié-Tonali, mentre il reparto offensivo sarà formato da Messias, Krunic, Diaz e Zlatan Ibrahimovic. A riportarlo è Sky Sport.