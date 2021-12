Via libera di Conte per la cessione: Maldini ci prova!

La prima parte di stagione sta per volgere al termine, e con essa arriva l’inizio della sessione di mercato invernale.

Gli obiettivi del Milan sono due in particolare: il sostituto di Kjaer, e una valida alternativa a centrocampo per sopperire alle assenze di Kessiè e Bennacer che partiranno per la coppa d’Africa.

Se per il difensore sono stati fatti sondaggi per diversi giocatori, a centrocampo non si è ancora delineata una scelta ben precisa.

Alli, Tottenham, Milan

Tuttavia, uno dei nomi che circola con maggior insistenza nelle ultime ore è quello di Dele Alli, centrocampista centrale del Tottenham allenato da Antonio Conte.

Stando a quanto riferito dal The Athletic, sarebbe stato proprio l’ex allenatore dell’Inter a mettere sul mercato l’inglese, non soddisfatto delle sue prestazioni.

Maldini, dunque, ci proverà per gennaio.