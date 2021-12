“Voglio giocare con continuità”: il fuoriclasse del Real fa sognare il Milan!

Marco Asensio, trequartista del Real Madrid a lungo accostato al Milan durante l’ultima finestra di mercato estiva, ha parlato del suo futuro ai microfoni di Movistar. Le parole del talento spagnolo:

“Periodo nuovo e difficile per me. Sono stato undici mesi fermo, senza giocare. Sapevo ci sarebbe voluto del tempo per recuperare. Ora sto bene si fisicamente che mentalmente. Con tempo e pazienza arriva tutto. Spero che le cose continuino così. Lasciare Madrid? Troppo presto per parlarne. Voglio giocare con continuità, poi vedremo come andranno le cose”