UFFICIALE – Cessione in casa Milan: avete sentito?

Pietro Pellegri non è più un giocatore del Milan, arriva il comunicato della società. L’attaccante non è mai rientrato nei piani del mister e la sua avventura coi colori rossoneri non è stata delle migliori.

Il giocatore si appresta ad approdare al Torino, alla corte di Juric.

Pietro Pellegri, cessione

Il comunicato

“AC Milan comunica di aver definito con l’AS Monaco la risoluzione anticipata del prestito del calciatore Pietro Pellegri“.

“Il Club ringrazia Pietro per l’impegno profuso e gli augura le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera“.