Adani: “Bisogna avere fiducia nel progetto Milan. Per l’attacco consiglio lui!”

In una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, Lele Adani ha parlato dei movimenti di mercato delle squadre di Serie A e si è soffermato anche sulla situazione dei rossoneri.

L’opinionista consiglia al Milan, per il futuro, un attaccante che a lui piace tantissimo, ossia, Isak.

Isak, attaccante, Real Sociedad, Milan

Le sue parole

“I tifosi devono avere fiducia nel progetto. Il Milan è un modello, è stato costruito con un’idea di calcio condivisa da allenatore e giocatori“.

Sulla possibilità che Romagnoli e Kessié possano salutare, dice: “Premesso che per Kessie io proverei a fare uno sforzo in più, il Milan non esce perdente da queste situazioni, perché resta coerente. Il vecchio Milan non c’è più. Il nuovo, però, per progetto tecnico e cultura del lavoro, è avanti su Inter e Juve. A mancare per ora è la qualità della rosa”.

Infine, parla di Isak, come summenzionato, ma non solo: “Serve un innesto sulla trequarti. Lang è bravo, ma rende al meglio a sinistra, come Leão. Jonathan David mi piace ed è eclettico, ma come centravanti è Isak quello che mi fa impazzire. Botman è un difensore da Milan“.