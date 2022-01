Brutte notizie per Pioli: si ferma Ibrahimovic!

Dopo soli 27 minuti di gioco, Zlatan Ibrahimovic è stato costretto ad abbandonare il campo a causa di un infortunio. Lo svedese nonostante non fosse molto d’accordo per la sostituzione, ha dovuto lasciare il post ad Oliver Giroud.

Durante la sosta verranno fatti degli esami per capire di che tipo di infortunio si tratta e per capire i tempi di recupero. 0-0 il risultato parziale a San Siro con i rossoneri che stanno ampiamente dirigendo il gioco.

Tante azioni in questa prima parte di gioco, adesso la squadra di Pioli dovrà cercare la via della rete per condure il match con più tranquillità.