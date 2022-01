Calciomercato, l’agente di Julian Alvarez è in Italia: la situazione!

Stando a quanto riporta Tuttosport, l’agente di Julian Alvarez, Fernando Hidalgo, è sbarcato in Italia per incontrare i club interessati. Tra questi appaiono Fiorentina e Milan, ma a sorpresa non l’Inter secondo il quotidiano, cosa che potrebbe avvantaggiare parecchio i rossoneri.

Corteggiato di fatto da mezz’Europa, il 21enne è l’astro nascente del calcio argentino, ed è pronto al grande salto, anche perchè risulta in scadenza di contratto. Si parlerebbe di una cifra intorno ai 20 milioni di euro, per un attaccante in grado di mettere a referto 18 gol e 7 assist con il River Plate.

Julian Alvarez, calciomercato, Milan

Per età e profilo, risulterebbe essere il perfetto post Ibrahimovic e Giroud, ma i tanti club su di lui potrebbero rovinare i piani del Milan. Vedremo se paolo Maldini riuscirà a regalare ai suoi tifosi il tanto agognato centravanti.