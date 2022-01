Calciomercato, Maldini guarda in casa Juventus!

I contratti in scadenza della Juventus stanno attirando le attenzioni di molti club. Oltre ai più esposti Dybala e Cuadrado, anche Federico Bernardeschi non ha trovato l’accordo con i bianconeri e, come tutti gli altri, attenderà marzo o aprile per sedersi al tavolo.

Stando a quanto riporta Sportmediaset, l’esterno azzurro sarebbe finito nel mirino del Milan. I rossoneri monitorano sempre con attenzione le occasioni per il reparto offensivo e un calciatore come Bernardeschi a zero potrebbe fare gola.

Attenzione però: anche l’Inter sarebbe molto interessata, forte soprattutto del legame di Marotta con i calciatori della Juventus. Allegri ha di certo dato nuova linfa a Bernardeschi dopo alcune stagioni in chiaroscuro. La fiducia del tecnico potrebbe essere ago della bilancia nelle scelte del numero 20.

In primavera, con una classifica più delineata, si potrà stabilire con più certezza il quadro generale ed analizzare le possibilità dei trasferimenti a parametro zero dei calciatori della Juventus.