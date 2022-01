Calciomercato chiuso: il borsino del Milan tra acquisti e cessioni

Si è chiusa la sessione di calciomercato invernale, una sessione “povera” dal punto di vista dei movimenti in casa Milan. Il club rossonero, tra i meno attivi di tutta la Serie A per gli acquisti, ha concluso un mercato quasi a costo zero: l’unica entrata è stata quella di Marko Lazetic, necessaria per sopperire al buco in attacco lasciato dalla partenza di Pellegri.

Discorsi rimandati a giugno, invece, per quanto riguarda il difensore ed il centrocampista: restano in pole Botman e Renato Sanches, in attesa di capire il destino di Frank Kessie.

Lazetic, Milan, calciomercato

I movimenti del Milan

ACQUISTI

Lazetic: attaccante classe 2004, arriva dalla Stella Rossa a titolo definitivo per 4 milioni di euro + 1 di bonus.

Conti, Milan, calciomercato

CESSIONI

Conti: il terzino si è trasferito alla Sampdoria di Giampaolo a titolo definitivo.

Pellegri: dopo il tentativo iniziale di acquistarlo del Monaco per girarlo in prestito al Torino (senza trovare un accordo), i rossoneri hanno deciso di optare per la risoluzione anticipata del prestito. L’attaccante è poi passato al Torino, sempre in prestito, dal club francese.

Plizzari: il portiere classe 2000 si è trasferito in prestito secco al Lecce in Serie B.