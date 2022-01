Calciomercato, Di Marzio svela le intenzioni di Maldini e Massara!

Gianluca Di Marzio, intervenuto negli studi di Sky Sport a “Calciomercato – L’Originale”, ha parlato delle possibili mosse di mercato, soprattutto per la difesa, di Maldini e Massara. Queste le sue parole:

Di Marzio, Botman, Bremer

“La dirigenza del Milan è molto riflessiva, Maldini e Massara non si fanno prendere dall’ansia, anche perché da qui alla fine del mercato ci sarà anche la sosta di mezzo. I rossoneri resteranno vigili sul difensore. Sono sicuro che un ultimissimo tentativo per Botman lo faranno, così come per Bremer. Poi ci sono anche le opzioni in prestito da valutare. Insomma, c’è bisogno che il Milan in primis sia convinto. Da lunedì in poi il quadro sarà più chiaro per decidere la linea sul mercato“.