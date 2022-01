Calciomercato Milan, scelto il sostituto di Pellegri!

Secondo quanto riferito da calciomercato.com, dopo la scelta da parte del Monaco di rifiutare la nuova offerta del Milan di 3,5 milioni per Pietro Pellegri che, nei prossimi giorni, andrà invece al Torino, i rossoneri si sono fiondati su Marko Lazetic.

Ma chi è Lazetic? Baby bomber dello Stella Rossa, classe 2004 che compie 18 anni proprio oggi, il giocatore serbo fa dei suoi punti di forza l’altezza (192 cm, ndr) e il grande fisico. Accostato anche negli scorsi mesi al Torino di Juric, ha segnato 5 gol in 31 partite in Serbia.

Lazetic

La dirigenza di via Aldo Rossi è vicino a chiudere la trattativa per lui. Arriverebbe per una cifra tra i 4 e i 5 milioni di euro.