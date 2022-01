Il rossonero ad un passo dalla cessione: resta in A!

Il Milan si appresta a cedere il giocatore.

Verso la Samp

Samu Castillejo non ha trovato molto spazio in questa stagione con il Milan e si appresta ad approdare alla Sampdoria.

Questo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul suo canale Twitter. L’operazione resta difficile per le tempistiche, ma non è impossibile.

Castillejo, Milan, Samp

La dirigenza rossonera è in contatto con quella dei blucerchiati per cercare di trovare la quadra per la riuscita dell’affare.

Le prossime ore saranno decisive per il trasferimento, il giocatore andrebbe volentieri alla Samp per cercare quella continuità che gli è mancata in questi ultimi sei mesi in rossonero.

Notizia dell’ultimo minuto, sempre secondo Gianluca Di Marzio, il centrocampista rossonero ha lasciato Milanello. La trattativa sembra essere orientata sulla base di un prestito.