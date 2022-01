Buone notizie dalla Coppa d’Africa: Pioli pronto a riabbracciare un suo big

L’eliminazione ha del clamoroso. Con appena 1 punto e fanalino di coda nel girone E della Coppa d’Africa, i campioni in carica dell’Algeria lasciano la competizione. Per Ismael Bennacer si conclude l’avventura eliminato dalla Costa d’Avorio del suo compagno di squadra Kessie autore del gol del vantaggio. Un 3-1 pesante per gli Africani che strappa un sorriso a Mister Pioli.

Ismael Bennacer

Infatti Bennacer può fare il suo ritorno in Italia e mettersi a disposizione a Milanello. In quanto lavoratore e sportivo, è dispensato dai 10 giorni di quarantena. Pertanto il centrocampista sarà a disposizione per il derby del 6 febbraio.