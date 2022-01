Il futuro di Florenzi al Milan: la strategia del club

Alessandro Florenzi si sta prendendo il Milan. Dopo una prima parte di stagione un po’ in ombra, causa un infortunio al ginocchio con conseguente intervento che l’ha tenuto fuori dal campo per un mesetto circa, dall’ultima sosta delle nazionali in poi le sue prestazioni sono state un crescendo.

Secondo quanto riportato dalla redazione di calciomercato.com, Florenzi sta conquistando non soltanto la dirigenza ma soprattutto Mister Pioli. La sua importanza va oltre l’aspetto tecnico. A Milanello è considerato un uomo spogliatoio.

Alessandro Florenzi

La decisione definitiva sul suo riscatto verrà presa in primavera. Secondo la redazione oggi tutto lascia presagire che il Milan possa esercitare il diritto di riscatto di 4,5 milioni per far si che Florenzi diventi a titolo definitivo un giocatore rossonero.