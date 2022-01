Formazioni ufficiali Venezia-Milan: la scelta in attacco di Pioli

Alle 12:30 scende in campo il Milan di Stefano Pioli al Penzo di Venezia. Missione di oggi: portarsi in vetta davanti all’Inter in attesa del match dei nerazzurri che affronteranno la Lazio a San Siro oggi alle 20:45.

Il match sarà visibile in diretta su Dazn e anche su Sky (Sky Calcio Uno). Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori.

Ibra, titolare, formazioni ufficiali

Venezia(4-3-3): Romero, Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Haps, Cuisance, Ampadu, Busio, Aramu, Henry, Okereke

Milan(4-2-3-1): Maignan, Florenzi, Kalulu, Gabbia, Theo Hernandez, Tonali, Bakayoko, Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao, Ibrahimovic