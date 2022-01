Gravina lancia l’allarme: “Non è assolutamente confortante!”

Gabriele Gravina, Presidente FIGC, ha rilasciata una lunga intervista a “La Nuova Sardegna”. Tanti i temi affrontati. Dalle ripercussioni dell’emergenza Covid sul mondo del calcio al nuovo protocollo approvato dal Cts. Dai diritti TV alla questione Salernitana.

Di particolare interesse il pensiero sulle riforme dei campionati partendo dalla Serie A a 18 squadre: “La riforma che ho presentato prescinde dai numeri, almeno all’inizio. Il mio obiettivo è stabilizzare il sistema e renderlo più solido riducendo il gap economico tra un campionato e l’altro e creando le condizioni per rendere più sostenibile l’intero sistema attraverso una redistribuzione più equa delle risorse disponibili”.

Parlando delle possibili riforme, il Presidente Gravina chiude con un allarme. Troppi stranieri nella Serie A italiana: “Sicuramente la percentuale non è confortante. Uno dei miei obiettivi di questo quadriennio è iniziare ad invertire la tendenza per i club professionistici, agevolando gli investimenti nei vivai per avere un ritorno in termini di futuri prospetti azzurri e allo stesso tempo un beneficio per i bilanci delle società”.