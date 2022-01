Rinnovo Ibra? Arriva la notizia!

La dirigenza rossonera in questa sessione di calciomercato ha acquistato Marko Lazetic, attaccante classe 2004: un colpo per il futuro per il reparto avanzato.

Proprio l’attacco del Milan, infatti, sarà da rifondare nelle prossime stagioni viste le situazioni – diverse ma “ingombranti”- di Giroud e Ibrahimovic.

Ibrahimovic, Milan, San Siro

Il primo ha il contratto in scadenza a giugno 2023, quando avrà 36 anni. Il futuro di Zlatan, invece, al momento è tutto da scrivere.

Come riportato da Sportmediaset infatti, nel TG in onda su Italia Uno, lo svedese non è ancora certo di ciò che accadrà nei prossimi mesi.

“Ibrahimovic naviga a vista sul futuro della sua carriera e sul derby. Lo svedese sta valutando se proseguire con il Milan per poi avere speranze di giocare i mondiali in Qatar. Intanto, sta provando a recuperare dall’infiammazione al tendine d’Achille per non perdersi il suo decimo derby in rossonero contro l’Inter. Il bilancio è di 3 vittorie, un pareggio e 5 sconfitte, ma in quanto a gol personali Ibra non ha nulla da rimproverarsi: 8 gol con due doppiette, un gol ogni 95 minuti. Non dovesse recuperare Ibrahimovic, la scelta automatica ricadrebbe su Giroud. Fra oggi e sabato, Pioli valuterà se riuscirà a portare Tomori almeno in panchina per il derby”.