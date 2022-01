Il medico dello sport attacca: “5mila persone a San Siro? Scelta fuori luogo”

Il professor Enrico Castellacci, medico dello sport, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nella trasmissione “Stadio Aperto“, ha parlato, tra le altre cose, anche della scelta di ridurre la capienza negli stadi a 5mila persone negli ultimi due turni di Serie A disputati. Queste le sue dichiarazioni:

Castellacci, capienza, tifosi

“Non ho condiviso la scelta e l’ho detto chiaramente. Mi è sembrata fuori luogo: per entrare negli stadi ci vuole il Super Green Pass, tutto ciò che è stato detto servisse giustamente per riprendere la vita sociale. Non ho condiviso, mettere 5000 persone a San Siro fa sorridere, è tornare indietro come credibilità sia politica che sanitaria“.