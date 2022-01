Il Milan segue Scamacca, ma Elliott frena tutto: ecco perché

Secondo quanto riferito da calciomercato.com, sulle tracce di Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo che sta mettendo le sue qualità in mostra in questa stagione, non ci sarebbe solo l’Inter.

Anche la dirigenza rossonera lo segue: negli scorsi mesi Maldini e Massara avrebbero voluto fare un tentativo per portarlo a Milano, per poi decidere di virare su Giroud.

Scamacca Milan

C’è però un grande ostacolo affinché un semplice apprezzamento si trasformi in una possibile offerta. Infatti, secondo le politiche del Fondo Elliott, 40 milioni, cioè la valutazione dell’attaccante, è una cifra troppo alta per le casse del club.