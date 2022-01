Incredibile, l’ex obiettivo del Milan lascerà il Porto: il motivo!

Chancel Mbemba, difensore congolese del Porto, è stato accostato al Milan come obiettivo per la difesa rossonera.

La notizia, però, che arriva dal Portogallo, dal quotidiano A Bola precisamente, ha dell’incredibile. Infatti, il difensore lascerà il Porto perché sospettato di avere sei anni in più della sua età registrata.

Mbemba, Porto

Il Porto, infatti, sospetta che il difensore abbia 33 anni e non 27 e per questo motivo non riceverà un nuovo contratto dal club portoghese.

A questo punto, se la notizia dovesse essere confermata, difficile ipotizzare che il Milan possa puntare su di lui