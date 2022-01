Kessie, rinnovo bloccato: l’ivoriano è convinto di una cosa

Le strade di Franck Kessie e del Milan, sembrano destinate ormai a separarsi. Tanta la distanza tra domanda ed offerta con nessuna delle due parti intenzionata a fare un passo indietro.

Secondo quanto riferito da Sky Sport il Milan gli ha offerto un ingaggio più che raddoppiato per convincerlo a restare in rossonero, ma la proposta non soddisfa l’ivoriano.

Milan Kessie Rinnovo

Il centrocampista rossonero è convinto di poter strappare un contratto ben più ricco altrove, sfruttando il contratto in scadenza a giugno.