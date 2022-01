Il Milan vuole Diallo, ma serve pazienza: il motivo!

Con i due centrali difensivi titolari infortunati, Kjaer e Tomori, il Milan starebbe studiando le possibili mosse da fare per non rimanere scoperta.

I rossoneri non avrebbero perso di vista la pista che porta a Diallo, difensore del Psg, nonostante i tanti nomi che stanno circolando in questi giorni.

Diallo, PSG, Mercato

Il difensore è stato messo sul mercato dalla squadra parigina ma il club di Leonardo ha bisogno di vendere a titolo definitivo per rientrare nei canoni.

Per questo motivo, per adesso, la trattativa è complicata. Ma La Gazzetta dello Sport spiega che per i rossoneri ci vuole pazienza.

Infatti, la dirigenza del Milan potrebbe tentare il colpo negli ultimi giorni di mercato, con il PSG che potrebbe anche aprire al prestito qualora non riuscisse a piazzare il giocatore a titolo definitivo