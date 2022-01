L’ad della Lega svela nuova capienza in vista del derby!

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, viene intervistato a La Gazzetta dello Sport e parla anche della capienza negli stadi.

“La delibera dell’Assemblea riguardava le giornate di gennaio, per cui da febbraio torneremo certamente al 50%, ma, col supporto del sottosegretario Vezzali ci aspettiamo di salire subito dopo al 75 o poi al 100% come già avviene in Inghilterra. Oltre al danno economico l’assenza di pubblico è anche un danno sportivo”.

San Siro, Meazza, capienza stadi

Molto probabile, dunque, che al ritorno in campo, dopo la sosta, possa esserci un derby con un’atmosfera molto diversa.

De Siervo, inoltre, attacca il governo Draghi e dice: “Nonostante il lavoro del sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali la politica, ancora una volta, dimostra di non aver capito l’importanza dello sport per gli italiani, dell’attività di base, della competitività del sistema sportivo e soprattutto della Serie A, che dovrebbe essere la locomotiva e che invece viene abbandonata con danni permanenti. Ricordiamo che il calcio è una delle principali 10 industrie italiane: appassiona oltre 32 milioni di persone e dà lavoro a più di 300mila. Sono numeri che meritano considerazione e rispetto da parte del governo: versiamo ogni anno 1,2 miliardi di contribuzione, non aiutarci in modo adeguato significa fare un autogol al sistema Italia”.