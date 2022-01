Covid-19, c’è l’accordo sul nuovo protocollo della Serie A

Il Covid-19 a distanza di diversi mesi è tornato a condizionare il campionato di Serie A. Nelle ultime giornate diverse gare sono state rinviate, mentre altre si sono disputate con squadre ridotte ai minimi termini. Tutto questo ha suscitato le polemiche di allenatori, calciatori e tifosi riguardo l’attuale protocollo.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è stato trovato l’accordo per la bozza di Governo dopo il vertice con Coni e Federazione Medico-Sportiva. Per questo a breve potrebbero esserci novità sul regolamento vigente.

La situazione per il proseguo del torneo potrebbe essere questa: la quota di positività da raggiungere per far scattare il rinvio della gara è del 35% fra i calciatori/atleti del gruppo squadra. Nell’espressione “gruppo squadra” non dovrebbero essere inclusi tutti i calciatori della Primavera, ma solo quelli maggiorenni.

La bozza deve passare al vaglio del Cts prima di diventare una circolare del ministero della Salute.

Stefano Cori