L’esperto è sicuro: “Tonali in Nazionale deve avere il posto”

In un video pubblicato sul suo canale YouTube, Fabio Caressa ha commentato le scelte di Mancini per lo stage della Nazionale. In particolare, il noto giornalista si è soffermato su Sandro Tonali, che è diventato ormai una colonna del Milan di Pioli:

“Tonali ormai è una garanzia, non si può non dargli un posto anche nel centrocampo dell’Italia insieme a Barella. Poi l’altro posto se lo devono giocare Jorginho e Verratti, ma loro due hanno gamba, testa, cervello e condizione fisica“.

BELFAST, NORTHERN IRELAND – NOVEMBER 15: Sandro Tonali of Italy competes for the ball with Alistair McCann and Steven Davis of Northem Ireland during the 2022 FIFA World Cup Qualifier match between Northern Ireland and Italy at Windsor Park on November 15, 2021 in Belfast, Northern Ireland. (Photo by Claudio Villa/Getty Images)

Tonali, quest’anno 2 gol e 1 assist in 22 partite di campionato, ha esordito in Nazionale nel 2019, all’età di 19 anni e 5 mesi, nella partita di qualificazione a Euro2020 vinta per 5-0 in trasferta contro il Liechtenstein. L’ultima presenza in azzurro risale invece all’ultima gara di qualificazione ai Mondiali del 2022 contro l’Irlanda del Nord (0-0).