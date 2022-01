LIVE – La conferenza stampa di Stefano Pioli

Buongiorno cari lettori e lettrici di SpazioMilan. Questa mattina alle 9:45 parlerà il mister rossonero alla vigilia di Venezia-Milan in programma domani alle 12:30. Trasferta insidiosa per il Diavolo che vuole conquistare i 3 punti a tutti i costi per mettere pressione all’Inter capolista e magari chissà, tentare il sorpasso.

Il Milan è reduce dalla vittoria straripante ottenuta contro la Roma di Josè Mourinho, con assoluti protagonisti Giroud e Messias, a segno entrambi. Il Venezia invece non ha disputato il match contro la Salernitana, causa rinvio per Covid.

Come di consueto seguiremo insieme le parole dell’allenatore rossonero, di seguito la diretta testuale.