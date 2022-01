Mercato, il Milan ha le idee chiare per l’attacco

In casa Milan si respira un’aria serena dopo la convincente vittoria a Venezia. Nel frattempo, la dirigenza rossonera resta vigile per quel che riguarda il calciomercato, soprattutto in entrata.

L’obiettivo numero uno è un difensore centrale, ruolo dove i rossoneri hanno le maggiori carenze, ma per ora sembra tutto bloccato.

Stenta a decollare, infatti, l’operazione che porterebbe a Botman.

Un reparto in cui i rossoneri non si muoveranno, invece, sarà, l’attacco: niente vice Ibra per ora.

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, infatti, a gennaio non arriverà nessuno in attacco, nonostante si sia parlato di qualche movimento negli scorsi giorni.

Il calciomercato è ancora lungo, ma le idee della dirigenza rossonera sembrano piuttosto chiare.