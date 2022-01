Mercato, si prova il colpo last minute: contatti con il Tottenham!

Il Milan ha avviato i contatti con il Tottenham per provare un colpo last minute: sul taccuino di Maldini ci sono i nomi di Ndombele e Dele Alli. Secondo quanto riportato da Carlo Laudisa della Gazzetta dello Sport, Ndombele è quello più concreto tra i due. Per Dele Alli infatti si tratterebbe solo di una suggestione, in quanto il centrocampista inglese non potrebbe essere tesserato: con il neoacquisto Lazetic, i posti a disposizione per gli extracomunitari sono terminati.

Ndombele

Ndombele è in uscita dal Tottenham e diversi club hanno provato l’affondo negli ultimi giorni.

Anche il Milan ora vuole fare un tentativo. L’affare è difficile: il club rossonero vorrebbe provare con la formula del prestito secco, ma al momento la trattativa è solo agli inizi.

Un ostacolo in più potrebbe essere l’ingaggio del giocatore: Ndombele guadagna ben 10 milioni di euro netti a stagione, cifra spropositata e difficilmente accessibile per il Milan.

