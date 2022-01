Milan-Empoli Primavera 3-1: quarta vittoria consecutiva, i rossoneri vedono i playoff

Dopo più di un mese di stop forzato del campionato a causa del Covid, il Milan torna in campo al Vismara contro l’Empoli campione d’Italia, e lo fa nel migliore dei modi.

I rossoneri di mister Giunti vincono 3-1 ed infilano così la quarta vittoria consecutiva che li rilancia pienamente per la corsa ai playoff. Decisiva la doppietta di Nasti e il gol di Roback, da sottolineare anche il doppio assist di Capone (uscito poi dal campo per infortunio) e il rigore parato da Pseftis nel primo tempo.

Milan-Empoli Primavera

PRIMO TEMPO:

1′ Inizia la partita al Vismara: è l’Empoli a muovere il primo pallone.

6′ Stanga sbaglia il rilancio e gli ospiti ci provano da fuori, palla alta.

23′ Il Milan prova a sfondare il muro azzurro in difesa con le conclusioni di Capone ed Eletu, entrambe respinte.

29′ RIGORE PER L’EMPOLI: Pseftis serve Eletu che, pressato da un Magazzu, perde palla e atterra l’avversario in area.

30′ PARA PSEFTIS! Il portiere salva i rossoneri con una grande parata su Degli Innocenti, che sulla respinta spara alto: si resta sullo 0-0.

35′ Di Gesù riconquista palla sulla trequarti e conclude, palla alta di molto sopra la traversa.

41′ GOL MILAN! Grande filtrante di Bozzolan per l’inserimento di Capone, l’attaccante serve Nasti al centro dell’area che, solo a porta libera, mette dentro il gol del vantaggio: 1-0.

45′ Finisce il primo tempo di una partita molto fisica, sbloccata solo nel finale da una rete del numero nove rossonero.

Milan-Empoli Primavera: gol Nasti

SECONDO TEMPO:

47′ Ci prova subito l’Empoli con la percussione di Evangelisti, ma Bosisio è attento e mette in corner.

48′ OCCASIONE MILAN: i rossoneri ripartono in contropiede, Nasti serve Capone che, involato verso l’area, mette in mezzo per Alesi. La palla però è troppo lunga.

57′ OCCASIONE EMPOLI: inserimento di Fazzini che entra in area e conclude, ma la palla sfiora il palo esterno e finisce sul fondo. Ospiti più pericolosi in questa prima parte di secondo tempo.

63′ GOL EMPOLI: gran cross di Rizzo che trova Lozza in area. L’attaccante insacca di testa: 1-1.

65′ OCCASIONE MILAN: Bozzolan mette in mezzo una palla interessante, ma Nasti sul secondo palo non riesce ad arrivare.

69′ GOL MILAN! Capone arriva sul fondo, mette perfettamente in mezzo ancora per Nasti che non può sbagliare: doppietta per lui e 2-1 Milan.

72′ GOL MILAN! Omoregbe strappa la palla dai piedi del terzino azzurro, si invola verso la porta avversaria e serve Roback che, a porta vuota, realizza il gol del 3-1.

94′ Dopo 4 minuti di recupero finisce la partita al Vismara: il Milan batte l’Empoli 3-1 e si rilancia per la corsa ai playoff.

Milan-Empoli Primavera: gol Roback

TABELLINO:

Milan (4-3-3): Pseftis; Coubis, Bosisio , Stanga, Bozzolan; Di Gesù, Eletu (64′ Gala), Alesi (57′ Robotti); El Hilali (57′ Omoregbe), Nasti (72′ Roback), Capone (71′ Traorè). All: Giunti

EMPOLI (4-3-3): Biagini; Pezzola, Evangelisti, Filì (46′ Indragoli), Rizza; Ignacchiti (80′ Hemisson), Degli Innocenti, Fazzini; Rossi (67′ Renzi), Lozza (88′ Fini), Magazzu (88′ Logrieco). All: Buscè

Gol: 41′, 69′ Nasti (Mil); 63′ Lozza (Emp), 72′ Roback.

Ammonizioni: Rossi (Emp); Nasti, Gala, Coubis (Mil).

Espulsioni: /