Milan Femminile, ufficiali due cessioni: arriva il comunicato

La dirigenza è attiva anche sul fronte del Milan Femminile , con il calciomercato aperto – e sempre in fermento – anche per quel campionato.

I rossoneri, sul proprio sito ufficiale, hanno comunicato l’ufficialità di tre importanti movimenti di mercato.

Di seguito, quanto riportato dal sito rossonero:

COMUNICATO UFFICIALE: PRIMA SQUADRA FEMMINILE

Cedute Mauri e Rizza a titolo temporaneo mentre Selena Babb torna dal prestito alla Sampdoria

AC Milan comunica di aver finalizzato accordi in uscita per prestiti che riguardano due calciatrici della Prima Squadra Femminile fino al termine della stagione in corso:

• Claudia Mauri, centrocampista, è stata trasferita a titolo temporaneo al Napoli Calcio femminile fino al 30 giugno 2022.

• Federica Rizza, difensore, è stata trasferita a titolo temporaneo alla U.C. Sampdoria fino al 30 giugno 2022.

Il Club rossonero annuncia contestualmente il rientro dal prestito del portiere Selena Babb, che ha disputato la prima parte di stagione con la U.C. Sampdoria.