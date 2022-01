Difesa, nuovo nome per i rossoneri: viene dalla Premier

Il Milan vorrebbe chiudere nel più breve tempo possibile l’acquisto di un nuovo difensore centrale. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club rossonero sarebbe interessato ad Eric Bailly.

La società meneghina avrebbe avviato i contatti con il calciatore ivoriano che attualmente milita nel Manchester United. La trattativa, al momento, non è in fase avanzata, ma il classe 1994 rientra tra i nomi in lizza per sostituire Kjaer.

Eric Bailly

Inoltre, secondo l’esperto di mercato, il Milan sarebbe interessato anche ad Abdou Diallo difensore classe 1996 in forza al Paris Saint Germain. Maldini e Massara potrebbe affondare il colpo per il 25enne qualora i transalpini dovessero aprire al prestito.

Stefano Cori