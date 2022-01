Milan, operazione sorpasso con un centrocampo inedito

Oggi, alle 18.30, il Milan ospiterà lo Spezia a San Siro con un solo obiettivo: vincere.

Dopo le fatiche di Coppa contro il Genoa, mister Pioli dovrà cercherà di dosare le forze anche in vista del prossimo match, contro la Juve, prima della sosta.

Conquistare i tre punti stasera vorrebbe dire tanto per i rossoneri, visto anche il pareggio dell’Inter a Bergamo.

Il Milan si ritroverebbe in vetta, anche se i nerazzurri hanno una partita in meno.

Pioli, per il sorpasso però, deve fare i conti con squalifiche ed infortuni. Infatti, molto probabilmente stasera toccherà ad un centrocampo inedito.

Tiemouè Bakayoko, Pioli

Viste le diverse assenze, il mister è costretto a fare affidamento su Krunic e Bakayoko in mezzo al campo.

Dovrebbe essere questa la strana coppia, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport. Come fa notare la stessa rosea, però, i due hanno giocato insieme da titolari solo una volta e per giunta in ruoli diversi.

La preoccupazione in casa Milan, dunque, è che si possa soffrire in mezzo al campo, ma Pioli avrà sicuramente testato la coppia in allenamento.

Il Milan vuole il primato ed è pronto a conquistarlo, con la speranza che Bakayoko e Krunic non facciano rimpiangere i vari Kessié, Tonali e Benaccer.