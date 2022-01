Milan, presa una decisione sul futuro di Pellegri: la notizia

Gianluca Di Marzio, intervenuto su Sky Sport a “Calciomercato – L’Originale”, ha svelato i piani della dirigenza rossonera per il futuro di Pietro Pellegri. Queste le parole dell’esperto di mercato:

Pellegri, calciomercato, Torino

“Il Milan sta preparando il riscatto anticipato di Pellegri. L’obiettivo è quello di riscattarlo già nei prossimi giorni, infatti la dirigenza rossonera è in contatto continuo con il Monaco per trovare l’accordo. L’attaccante verrà poi girato in prestito al Torino, che lo aspetta già per la prossima settimana, per provare a fargli trovare un maggior minutaggio”.