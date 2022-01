Milan-Roma, le probabili scelte di Pioli: ballottaggio a centrocampo

Dopo la sosta di Natale, la Serie A torna in campo per il turno dell’Epifania.

Il Milan di Stefano Pioli se la dovrà vedere subito con la Roma di Mourinho in quello che potrebbe essere un match molto interessante per il futuro delle due squadre.

I rossoneri devono dimostrare, infatti, che il periodo passato a fine 2021 sia stato archiviato e che la pausa abbia ridato le forze necessarie alla squadra per esprimere quel gioco così bello ed efficiente di inizio stagione.

Inoltre, tornano anche diversi calciatori dagli infortuni e, anche se non ancora in piena condizione, potrebbero fungere da aiuto in caso di problemi durante la partita.

Il tecnico rossonero sembrerebbe intenzionato a schierare il solito 4-2-3-1 con Maignan tra i pali, difesa formata da Florenzi, Tomori, Romagnoli e Theo Hernandez mentre a centrocampo prendono posto Tonali e Bakayoko che è in ballottaggio con Krunic.

Spazio a Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao sulla trequarti a supporto di Giroud favorito su Ibra.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bakayoko; Saelemaekers, Brahim, Leao; Giroud. All. Pioli