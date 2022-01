L’errore di Serra è imperdonabile: Condò è una sentenza!

Il noto giornalista Paolo Condò ha parlato sulle colonne della Repubblica in merito al grave errore arbitrale commesso ieri dal direttore di gara Marco Serra in Milan-Spezia.

“Marco Serra ha commesso ieri sera uno di quegli errori che segnano le carriere. Serra ha convertito il gol di Messias in un calcio di punizione assai più innocuo, e il contropiede trasformato da Gyasi sulla sirena ha completato la frittata. Eh già, tutto ciò è successo fra il 92’ e il 96’, quando uno sbaglio anche piccolo diventa letale. Hai voglia a dire che il Milan non ha giocato la migliore delle sue partite, cosa indiscutibile: l’aveva comunque portata a casa, come deve fare chiunque ambisca a vincere lo scudetto, e il fischio di Serra non è un banale rigore sì-rigore no come se ne vedono a decine. È un errore tecnico del quale lui stesso si è scusato, in campo e più tardi negli spogliatoi”.