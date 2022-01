Oggi il Milan affronterà lo Spezia a San Siro. Oltre ad essere un’occasione ghiotta per superare l’Inter e allungare sull’Atalanta, potrebbe essere l’ennesima serata di Ibra per superare un altro record della sua carriera.

Il giocatore rossonero, infatti, come riportato dal Corriere della Sera, proverà a tornare al gol in casa, dato che gli manca da 4 mesi. Se dovesse segnare, però, supererebbe Cristiano Ronaldo per numero di squadre a cui ha segnato in carriera. Diventerebbero, infatti, ben 81. Due motivi, dunque, non da poco per i rossoneri di Pioli.