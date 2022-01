Acquisti ora o in estate? La società studia la strategia

Nel corso di questa sessione di calciomercato si pensava il Milan potesse intervenire in maniera sostanziosa sul reparto difensivo. Nonostante l’infortunio di Kjaer il club rossonero ha deciso di rendere meno prioritario l’acquisto per la difesa.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il Milan avrebbe in mente una strategia chiara: puntare ai giovani a basso costo per rimandare le operazioni importanti dal punto di vista economico alla prossima estate.

Sven Botman

Per questo nel corso della sessione estiva di calciomercato, Maldini e Massara potrebbero tornare all’attacco per profili più onerosi come quello di Botman del Lille.

Stefano Cori