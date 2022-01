Pellegri lascia il Milan? Fissato l’incontro decisivo!

Pietro Pellegri sta per diventare un calciatore di proprietà del Milan. Ma a giorni potrebbe già salutare Milanello. Come riporta il giornalista esperto di mercato, Nicolò Schira sul suo profilo twitter, l’intenzione del Milan di anticipare a gennaio il riscatto del centravanti di proprietà del Monaco, sta per concretizzarsi.

Domani dovrebbe esserci un incontro importante tra Milan e Monaco per provare a definire l’operazione. I rossoneri sono pronti ad offrire 4 milioni per anticipare di qualche mese il riscatto nonostante l’accordo estivo prevedesse un riscatto a 6 milioni + 1 di bonus.

Società interessata è il Torino. Dopo l’acquisizione a titolo definitivo di Pietro Pellegri, il Milan girerebbe in prestito l’attaccante al Torino. Pellegri ritroverebbe in granata mister Juric, suo allenatore ai tempi del debutto con la maglia del Genoa